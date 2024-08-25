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Україна може запровадити жорсткіше регулювання Telegram

Україна може запровадити жорсткіше регулювання Telegram

Київ • УНН

 • 20408 перегляди

Голова Комітету з питань свободи слова припустив можливість жорсткішого регулювання Telegram в Україні.

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин припустив, що в Україні можуть запровадити жорсткіше регулювання Telegram після затримання власника месенджеру Павла Дурова, передає УНН.

Юрчишин зауважив, що "власника ТГ Дурова затримують у підозрі в сприянні шахрайству", "росія кидає всі сили щоб його звільнити (ми зараз тут...)", "Дуров, щоб не бути виданий росії, йде на співпрацю зі слідством".

"В усьому світі впроваджують жорсткіше регулювання ТГ. Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій. Ніщо не зупинить рішення, час якщо настав ще у 2022 році", - резюмував голова Комітету.

Вартість криптовалюти Дурова впала після його арешту у Франції25.08.24, 03:19 • 39633 перегляди

Нагадаємо

24 серпня засновника соціальної мережі Telegram Павла Дурова заарештували у Франції. Бізнесмена було затримано близько 20 години (21:00 за київським часом), коли він виходив зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу аеропорту Ле Бурже . Засновника Telegram супроводжували його охоронець та жінка. Зазначається, що Дуров прибув прямо з  Азербайджану . На нього було видано ордер на обшук. TF-1 повідомляв, що Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПТехнології

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