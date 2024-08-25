Украина может ввести более жесткое регулирование Telegram

Председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин предположил, что в Украине могут ввести более жесткое регулирование Telegram после задержания владельца мессенджера Павла Дурова, передает УНН.

Юрчишин отметил, что "владельца ТГ Дурова задерживают по подозрению в содействии мошенничеству", "россия бросает все силы чтобы его освободить (мы сейчас здесь...)", "Дуров, чтобы не быть выданный россии, идет на сотрудничество со следствием".

"Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Потому что именно мы на передовой. Ничто не остановит решение, время если наступило еще в 2022 году", - резюмировал председатель Комитета.

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Напомним

24 августа основателя социальной сети Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 по киевскому времени), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его охранник и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из Азербайджана . На него был выдан ордер на обыск. TF-1 сообщал, что Дурову грозит до 20 лет заключения.