Україна має домовленості з Польщею щодо повернення українців, які незаконно перетнули кордон – Зеленський

Україна має домовленості з Польщею, що вона повертатиме українців, які поза законом перетинали кордон, але з Молдовою, Румунією, Угорщиною таких домовленостей немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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Є складнощі щодо повернення таких людей, які порушили законодавство, держзрадників, колаборантів. Як я і сказав, тут немає що додати. Напрацюють зміни, напевно, будуть до законодавства, запропоновані цією командою. Ми побачимо цей план і будемо робити висновки. Сказали мені, що дуже складний процес екстрадиції. За держзраду країни не відпускають і не депортують людей, у яких така стаття. Тому що вони там подають в суд і кажуть про політичне переслідування. Друге - є складнощі з деякими країнами. Ви знаєте, що є країни в ЄС звідки складно "витягти" когось. Складно із Австрією. Є дуже цікавий приклад щодо перетину кордону, наприклад, в нас дуже потужні відносини з Польщею у цьому напрямку. Є ті, хто незаконно перетинали кордон і з польською стороною є домовленості, що якщо вони поза законом перетинали, вони нам відправляли назад таких людей