Украина имеет договоренности с Польшей о возвращении украинцев, которые незаконно пересекли границу - Зеленский

Украина имеет договоренности с Польшей, что она будет возвращать украинцев, которые вне закона пересекали границу, но с Молдовой, Румынией, Венгрией таких договоренностей нет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Детали

Есть сложности по возвращению таких людей, которые нарушили законодательство, госизменников, коллаборационистов. Как я и сказал, здесь нечего добавить. Наработают изменения, наверное, будут в законодательство, предложенные этой командой. Мы увидим этот план и будем делать выводы. Сказали мне, что очень сложный процесс экстрадиции. За госизмену страны не отпускают и не депортируют людей, у которых такая статья. Потому что они там подают в суд и говорят о политическом преследовании. Второе - есть сложности с некоторыми странами. Вы знаете, что есть страны в ЕС откуда сложно «вытащить» кого-то. Сложно с Австрией. Есть очень интересный пример относительно пересечения границы, например, у нас очень мощные отношения с Польшей в этом направлении. Есть те, кто незаконно пересекали границу и с польской стороной есть договоренности, что если они вне закона пересекали, они нам отправляли обратно таких людей - сказал Зеленский.

Он отметил, что, например, с Молдовой, Румынией, Венгрией таких договоренностей нет.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. В частности, рассмотрели вопрос о фактах незаконного пересечения границы. За две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов.