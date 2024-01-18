Україна хоче влаштувати телеміст Зеленського та Сі Цзіньпіна, аби вони обговорили проведення мирного саміту

Україна прагне організувати телефонну розмову між головою Китаю Сі Цзіньпіном та українським президентом Володимиром Зеленським, оскільки планує провести саміт щодо формули миру на рівні лідерів. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Вloomberg, передає УНН.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, заявив, що уряд наполягає на прямому каналі між Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським.

Є речі, про які вони можуть говорити. - сказав Кулеба в інтерв'ю Bloomberg Television у четвер.

Він також зазначив, що Формула миру Зеленського – це "спосіб відновлення тривалого справедливого миру в Україні".

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Раніше Китай оголошувала заклики до переговорів щодо миру. Водночас країна зберегла свої зв’язки з росією, та відмовилась засудити вторгнення президента володимира путіна.

Сі та Зеленський від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну говорили лише один раз – у квітні 2023 року. Тоді Сі сказав, що переговори є "єдиним життєздатним виходом з кризи в Україні".

Нагадаємо

У понеділок Зеленський оприлюднив плани щодо зустрічі на високому рівні в Швейцарії наприкінці цього року, щоб просунутися з ініціативи України, яка наполягає на повному виведенні російських військ з території України. Співробітники служби безпеки з більш ніж 80 країн зустрілися в Давосі в неділю, щоб обговорити план, але зустріч закінчилася без чіткого шляху вперед.

Китай не був присутній, хоча прем’єр Лі Цян був в цей час у Давосі. Повідомлялось, що делегація Китаю відмовилася від зустрічі із Зеленським у Швейцарії