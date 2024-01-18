Україна хоче влаштувати телеміст Зеленського та Сі Цзіньпіна, аби вони обговорили проведення мирного саміту

ukenru
29 березня, 17:57 • 104847 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124809 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122371 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160642 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136451 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131454 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143768 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145940 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388687 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172460 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
59 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 21623 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 10989 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 18844 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 27080 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 25904 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237720 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388687 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443176 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451433 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360749 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 124810 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132072 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126180 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100346 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108975 перегляди
Актуальне
Україна хоче влаштувати телеміст Зеленського та Сі Цзіньпіна, аби вони обговорили проведення мирного саміту

Україна хоче влаштувати телеміст Зеленського та Сі Цзіньпіна, аби вони обговорили проведення мирного саміту

Київ • УНН

 • 34140 перегляди

Україна прагне організувати телефонну розмову між президентами Сі Цзіньпіном і Володимиром Зеленським, щоб обговорити саміт щодо мирної формули. Це відбувається на тлі постійних зусиль України, спрямованих на виведення російських військ з її території.

Україна прагне організувати телефонну розмову між головою Китаю Сі Цзіньпіном та українським президентом Володимиром Зеленським, оскільки планує провести саміт щодо формули миру на рівні лідерів.  Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Вloomberg, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, заявив, що уряд наполягає на прямому каналі між Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським.

Є речі, про які вони можуть говорити.

 - сказав Кулеба в інтерв'ю Bloomberg Television у четвер.

Він також зазначив, що Формула миру Зеленського – це "спосіб відновлення тривалого справедливого миру в Україні".

Додатково

Раніше Китай оголошувала заклики до переговорів щодо миру. Водночас країна зберегла свої зв’язки з росією, та відмовилась засудити вторгнення президента володимира путіна.

Сі та Зеленський від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну говорили лише один раз – у квітні 2023 року. Тоді Сі сказав, що переговори є "єдиним життєздатним виходом з кризи в Україні".

Нагадаємо

У понеділок Зеленський оприлюднив плани щодо зустрічі на високому рівні в Швейцарії наприкінці цього року, щоб просунутися з ініціативи України, яка наполягає на повному виведенні російських військ з території України. Співробітники служби безпеки з більш ніж 80 країн зустрілися в Давосі в неділю, щоб обговорити план, але зустріч закінчилася без чіткого шляху вперед.

Китай не був присутній, хоча прем’єр Лі Цян був в цей час у Давосі. Повідомлялось, що делегація Китаю відмовилася від зустрічі із Зеленським у Швейцарії

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31