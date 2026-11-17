Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб захист українських міст від російських атак та потреби України в межах зимового пакета підтримки. Про це він розповів у Telegram, повідомляє УНН.

За словами глави уряду, однією з основних цілей його візиту до Брюсселя був захист наших міст від російського терору.

Ми на постійному звʼязку і разом з Єврокомісією готуємо конкретні рішення, щоб допомогти людям пережити зиму під атаками, передусім у містах-мільйонниках. ... Під час зустрічі проаналізували потреби України в межах зимового пакета. Єврокомісія взяла на себе координацію допомоги, яку готові надати держави-члени ЄС