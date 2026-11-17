Україна готує з ЄС зимовий пакет для захисту міст від атак рф
Київ • УНН
Сергій Корецький і Аджа Лябіб обговорили захист українських міст та зимову допомогу. Пакет включатиме генератори, автобуси й підтримку переправ.
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб захист українських міст від російських атак та потреби України в межах зимового пакета підтримки. Про це він розповів у Telegram, повідомляє УНН.
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За словами глави уряду, однією з основних цілей його візиту до Брюсселя був захист наших міст від російського терору.
Ми на постійному звʼязку і разом з Єврокомісією готуємо конкретні рішення, щоб допомогти людям пережити зиму під атаками, передусім у містах-мільйонниках. ... Під час зустрічі проаналізували потреби України в межах зимового пакета. Єврокомісія взяла на себе координацію допомоги, яку готові надати держави-члени ЄС
Він уточнив, що до екстреного зимового пакета для України мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога з мостами та переправами.
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Єврокомісія виділила Україні ще 1,71 мільярда євро на безпілотники, боєприпаси та системи протиповітряної оборони.
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