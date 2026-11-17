Украина готовит с ЕС зимний пакет для защиты городов от атак рф
Киев • УНН
Сергей Корецкий и Аджа Лябиб обсудили защиту украинских городов и зимнюю помощь. Пакет будет включать генераторы, автобусы и поддержку переправ.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Адьей Лябиб защиту украинских городов от российских атак и потребности Украины в рамках зимнего пакета поддержки. Об этом он рассказал в Telegram, сообщает УНН.
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По словам главы правительства, одной из основных целей его визита в Брюссель была защита наших городов от российского террора.
Мы постоянно поддерживаем связь и вместе с Еврокомиссией готовим конкретные решения, чтобы помочь людям пережить зиму под атаками, прежде всего в городах-миллионниках. ... Во время встречи проанализировали потребности Украины в рамках зимнего пакета. Еврокомиссия взяла на себя координацию помощи, которую готовы предоставить государства — члены ЕС
Он уточнил, что в экстренный зимний пакет для Украины должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы, а также помощь с мостами и переправами.
Напомним
Еврокомиссия выделила Украине еще 1,71 миллиарда евро на беспилотники, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.
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