Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Адьей Лябиб защиту украинских городов от российских атак и потребности Украины в рамках зимнего пакета поддержки. Об этом он рассказал в Telegram, сообщает УНН.

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По словам главы правительства, одной из основных целей его визита в Брюссель была защита наших городов от российского террора.

Мы постоянно поддерживаем связь и вместе с Еврокомиссией готовим конкретные решения, чтобы помочь людям пережить зиму под атаками, прежде всего в городах-миллионниках. ... Во время встречи проанализировали потребности Украины в рамках зимнего пакета. Еврокомиссия взяла на себя координацию помощи, которую готовы предоставить государства — члены ЕС - отметил Корецкий.

Он уточнил, что в экстренный зимний пакет для Украины должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы, а также помощь с мостами и переправами.

Напомним

Еврокомиссия выделила Украине еще 1,71 миллиарда евро на беспилотники, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

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