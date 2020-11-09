Україна у ТКГ знає, як провести вибори на Донбасі, не порушуючи Мінських угод

Так, говорячи про те, чим займатиметься анонсована віце-прем'єром - першим заступником голови української делегації у ТКГ Олексієм Резніковим п’ята підгрупа в ТКГ, він сказав наступне: “Є суперечливий пункт в комплексі заходів з виконання (Мінських — ред.) угод. Звучить він так, що повне відновлення відповідної ділянки українсько-російського кордону починається у перший день після проведення виборів. Але ключ там у слові “повне”.

“Якщо ми можемо брати неповно кордон під контроль при посередництві ОБСЄ, російських спостерігачів тощо, тобто якщо навіть один метр кордону взяти — це вже буде неповне, але контроль відповідний ми забезпечимо. Це звісно жарт. Мова йде про те, що, принаймні, спочатку ми можемо взяти ті місця, через які може перекидатись Росією важке озброєння, бойова техніка і так звані "гуманітарні конвої“, які часто возять боєприпаси. І ми розуміємо, що танк і гуманітарний конвой, далекомірники не пройдуть просілковою дорогою — це неможливо. Йому потрібно тверде асфальтове покриття. І якщо ми візьмемо відповідні дороги, які ведуть з Росії в Україну, під контроль — то з одного боку це не повне взяття контролю, з іншого — можливості по перекиданню техніки, або навпаки, спостереженням за виведенням техніки, у нас будуть повні. І цього достатньо для початку врегулювання, була б добра воля росіян”, — сказав він.

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На запитання про те, чи дозволить це створити відповідні умови для проведення безпечних, чесних та вільних виборів, речник української делегації у ТКГ зауважив, що цілком вірить у такий результат.

“Тут треба розуміти: якщо почнеться процес врегулювання, і Росія дасть відповідну команду, то, по-перше, всі росіяни вийдуть звідти, по-друге, багато громадян України, які брали участь у бойових діях проти України або антиукраїнській діяльності, вони, напевно, не залишаться”, — зазначив Арестович.

На його думку, люди, які стріляли в українських військових, не залишаться там, куди прийдуть українські спецслужби і військові.

“Вони підуть більшістю. Звісно, буде якась підривна діяльність, спроби якісь. Але вона буде, якщо Кремль дасть відповідну команду. А навіщо їм це, якщо вони вирішать примирятись і виходити, навіщо ця діяльність? Наражатись на нові санкції? Вони ж хочуть вийти, щоб зняти (з себе — ред.) санкції. Усе - у голові у Путіна, все вирішує його добра воля. Якщо він дасть команду, виведе, я взагалі не бачу особливих пересторог для проведення виборів, особливо зважаючи на те, що туди повернуться мешканці Донбасу, корінні, які перейшли на український бік після початку конфлікту і сім років жили всередині України і мають відповідне відношення до теми... Потім вибори за українським законодавством, з присутністю українських партій, з можливістю агітації, роз’яснення, при спостереженні міжнародних спостерігачів ОБСЄ — можна провести”, - говорить співрозмовник УНН.

Він підкреслив, що Україна організувала і провела вибори у набагато гіршій ситуації навесні 2014 року.

“А тут в декількох районах і за 4,5 місяців від дати об’явлення — я думаю, що ми впораємось”, — додав він.

Нагадаємо, минулого тижня українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”.

Він, зокрема, передбачає низку кроків, що дозволять проведення виборів в ОРДЛО до 31 березня.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований українською стороною в ТКГ План дій щодо Донбасу дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні.