Україна стала другим за обсягами імпортером грузинських вин

Україна стала другим за обсягами імпортером грузинських вин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє bpn.ge, передає УНН.
Так, на першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина знаходиться Росія, куди за 3 місяці цього року було завезено напою на 26,3 млн дол.
На другому — Україна, яка за три місяці цього року імпортувала вина на 5,09 млн дол.
Третє місце займає Польща з показником в 2,9 млн дол.
Загалом, за три місяці цього року Грузія поставила на експорт вина на 44,2 млн дол.
Як писав УНН, у умовах карантинних заходів, Україна зменшила імпорт вина у 2 рази.
Таким чином, збуваються прогнози експертів, які напередодні анонсували ймовірні труднощі з імпортом іноземного алкоголю, а також стверджували, що “українці будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь”.
Нагадаємо, поточного року на українському алкогольному ринку презентували новий винний напій небесно-блакитного кольору — CAPRIZO.