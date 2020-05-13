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Україна стала другим за обсягами імпортером грузинських вин

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє bpn.ge, передає УНН.

Україна стала другим за обсягами імпортером грузинських вин

Так, на першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина знаходиться Росія, куди за 3 місяці цього року було завезено напою на 26,3 млн дол.

На другому — Україна, яка за три місяці цього року імпортувала вина на 5,09 млн дол.

Третє місце займає Польща з показником в 2,9 млн дол.

Загалом, за три місяці цього року Грузія поставила на експорт вина на 44,2 млн дол.

Як писав УНН, у умовах карантинних заходів, Україна зменшила імпорт вина у 2 рази.

Таким чином, збуваються прогнози експертів, які напередодні анонсували ймовірні труднощі з імпортом іноземного алкоголю, а також стверджували, що “українці будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь”.

Нагадаємо, поточного року на українському алкогольному ринку презентували новий винний напій небесно-блакитного кольору — CAPRIZO.

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