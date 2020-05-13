Украина стала вторым по объемам импортером грузинских вин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина занимает второе место в списке стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает bpn.ge, передает УНН.
Так, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда за 3 месяца этого года было завезено напитка на 26,3 млн долл.
На втором — Украина, которая за три месяца этого года импортировала вина на 5,09 млн долл.
Третье место занимает Польша с показателем в 2,9 млн долл.
В общем, за три месяца этого года Грузия поставила на экспорт вина на 44,2 млн долл.
Как писал УНН в условиях карантинных мероприятий, Украина уменьшила импорт вина в 2 раза.
Таким образом, сбываются прогнозы экспертов, которые накануне анонсировали возможные проблемы с импортом иностранного алкоголя, а также утверждали, что “украинцы будут переходить на отечественный и доступный алкоголь”.
Напомним, в текущем году на украинском алкогольном рынке презентовали новый винный напиток небесно-голубого цвета — CAPRIZO.