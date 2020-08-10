Україна "накупила" іноземного вина на понад 80 млн доларів

Україна "накупила" іноземного вина на понад 80 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна імпортувала вина на 83,4 млн доларів. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.
Так, у січні-липні 2020 року Україна імпортувала вина виноградні переважно з Італії, Франції та Німеччини. Найбільше вина Україна імпортувала з Італії — на 25,5 млн доларів.
Чимало вина Україна завезла з Франції — на 13,5 млн доларів.
Німеччина поставила Україні вина на 11,8 млн доларів.
З інших країн Україна завезла напою на 32,5 млн доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як правильно зберігати вино: п'ять простих порад від Koktebel.
При цьому, експорт вина за 7 місяців склав 7 млн доларів. Таким чином, імпорт вина в Україні перевищує експорт у 12 разів у грошовому вираженні.
Нагадаємо, за даними Держстату, Україна найбільше свого вина продає до Німеччини.
Уточнимо, що українці, все ж, обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше за іноземне.
Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).