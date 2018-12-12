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MIM-104 Patriot

Украерорух значно збільшив витрати на службові відрядження

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У 2019 році витрати співробітників держпідприємства "Украерорух" на службові відрядження виростуть у два рази. Про це свідчать дані фінансового плану відомства на 2019 рік, передає УНН.

Украерорух значно збільшив витрати на службові відрядження

"Планові витрати на службові відрядження працівників підприємства в 2019 році виростуть на 9,4 млн грн, в порівнянні з плановим показником на 2018 рік ...", - йдеться в документі.

Для порівняння, в 2018 році річні витрати на ці потреби зросли всього на 510 тис. грн, в 2017 - на 1,5 млн грн. У 2016 році "Украерорух" відправив у службові відрядження своїх співробітників на 8 млн грн.

Таким чином, в 2019 році відрядження обійдуться "Украероруху" майже в 19 млн грн.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив нецільове використання 800 млн грн бюджетних коштів в ДП "Украерорух", що відповідає за безпеку польотів в повітряному просторі України.

У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставки якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець і тому підняв собі зарплату на наступний рік в три рази.

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