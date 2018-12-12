Украэрорух значительно увеличил расходы на служебные командировки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В 2019 году расходы сотрудников госпредприятия "Украэрорух" на служебные командировки вырастут в два раза. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на 2019 год, передает УНН.
"Плановые траты на служебные командировки работников предприятия в 2019 году вырастут на 9,4 млн грн, в сравнении с плановым показателем на 2018 год…", - говорится в документе.
Для сравнения, в 2018 году годовые траты на эти нужды выросли всего на 510 тыс. грн, в 2017 - на 1,5 млн грн. В 2016 году "Украэрорух" отправил в служебные командировки своих сотрудников на 8 млн грн.
Таким образом, в 2019 году командировки обойдутся "Украэроруху" почти в 19 млн грн.
Напомним, аудит Счетной палаты выявил нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств в ГП “Украэрорух”, отвечающего за безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, посчитал, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза.