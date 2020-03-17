Ухвалені сьогодні у ВР законопроекти передали на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков підписав чотири законопроекти, які сьогодні були ухвалені парламентарями щодо запобігання коронавірусу. Законопроекти передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
“Голова Верховної Ради Дмитро Разумков терміново підписав ухвалені на позачерговому засіданні Парламенту 17 березня Закони України (зареєстровані за №№ 3219, 3220, 2538 та 2539) щодо боротьби із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території України. Ці Закони вже передано на підпис Президенту України, після чого вони набудуть чинності”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу.
Окрім того, сьогодні ухвалили законопроет, спрямований на підвищення доступності ліків.
А також законопроект яким тимчасово звільняються операції із закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість.