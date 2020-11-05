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Ухвала про закриття провадження щодо заступника начальника Бердянського морпорту набрала сили

Ухвала про закриття провадження щодо заступника начальника Бердянського морпорту набрала сили

Київ • УНН

 • 9951 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ухвала Вищого антикорупційного суду України про закриття справи за обвинуваченням заступника начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів" набрала законної сили. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У середу, 4 листопада, набрала законної сили ухвала Вищого антикорупційного суду про закриття справи за обвинуваченням заступника начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів". Причина закриття - прокурор САП не звернувся до суду із обвинувальним актом упродовж строку досудового розслідування. Тож, 24 вересня 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання захисника обвинуваченого і закрила це кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після повідомлення про завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, стороні захисту був визначений час на ознайомлення із матеріалами справи. Однак, як з’ясували судді ВАКС , упродовж строку досудового розслідування, що лишився після ознайомлення із матеріалами, прокурор склав обвинувальний акт, але до суду із ним вчасно не звернувся.

Зазначається, що особа не може необмежений час перебувати в стані підозрюваного. Якщо сторона обвинувачення, з будь-яких причин, не може визначити обвинувачення, скласти обвинувальний акт та спрямувати справу до суду протягом визначеного законом строку - особа має бути звільнена від підозри. Процесуальний строк досудового розслідування – один із найважливіших проявів правового принципу верховенства права, який вимагає належної правової визначеності у такому особливо вразливому статусі людини як підозрюваний.

Зауважується, що ухвала може бути оскаржена до Верховного суду в касаційному порядку протягом трьох місяців.

Нагадаємо, заступника начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів" обвинувачували у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Українські Національні Новини

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