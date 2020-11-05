Постановление о прекращении производства в отношении заместителя начальника Бердянского морпорта вступило в силу

"В среду, 4 ноября, вступило в законную силу постановление Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела по обвинению заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов". Причина закрытия - прокурор САП не обратился в суд с обвинительным актом в течение срока досудебного расследования. Поэтому, 24 сентября 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника обвиняемого и закрыла это уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после сообщения о завершении досудебного расследования в этом уголовном производстве, стороне защиты было определено время на ознакомление с материалами дела. Однако, как выяснили судьи ВАКС, в течение срока досудебного расследования, который остался после ознакомления с материалами, прокурор составил обвинительный акт, но в суд с ним вовремя не обратился.

Отмечается, что лицо не может неограниченное время находиться в состоянии подозреваемого. Если сторона обвинения, по любым причинам, не может определить обвинение, составить обвинительный акт и направить дело в суд в течение определенного законом срока - лицо должно быть освобождено от подозрения. Процессуальный срок досудебного расследования - один из важнейших проявлений правового принципа верховенства права, который требует надлежащей правовой определенности в таком особенно уязвимом статусе человека в качестве подозреваемого.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Верховном суде в кассационном порядке в течение трех месяцев.

Напомним, заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов" обвиняли в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.