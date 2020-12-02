Ухилялися від сплати митних платежів: правоохоронці вилучили морепродуктів на близько 62 млн гривень

"Днями в містах Харків та Дніпро офіцери управління оперативно-розшукової діяльності ДПСУ спільно з правоохоронцями провели санкціоновані обшуки в помешканнях, офісах та складських приміщеннях фігурантів справ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вони ввозили в Україну з країн Східної Азії морепродукти із ухиленням від сплати митних платежів. Надалі продукти розповсюджувалися на внутрішньому ринку.

"Загалом вилучено понад 500 тонн товарів, їх попередня вартість становить близько 62 мільйонів грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у "Борисполі" у росіянина, який прилетів з Туреччини, митники вилучили майже 27 кг тютюну для кальяну.