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Ухилялися від сплати митних платежів: правоохоронці вилучили морепродуктів на близько 62 млн гривень

Ухилялися від сплати митних платежів: правоохоронці вилучили морепродуктів на близько 62 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Харкові та Дніпрі під час обшуків вилучили морепродуктів вартістю близько 62 млн гривень в кримінального провадження щодо несплати митних платежів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Днями в містах Харків та Дніпро офіцери управління оперативно-розшукової діяльності ДПСУ спільно з правоохоронцями провели санкціоновані обшуки в помешканнях, офісах та складських приміщеннях фігурантів справ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вони ввозили в Україну з країн Східної Азії морепродукти із ухиленням від сплати митних платежів. Надалі продукти розповсюджувалися на внутрішньому ринку.

"Загалом вилучено понад 500 тонн товарів, їх попередня вартість становить близько 62 мільйонів грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у "Борисполі" у росіянина, який прилетів з Туреччини, митники вилучили майже 27 кг тютюну для кальяну.

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