Уклонялись от уплаты таможенных платежей: правоохранители изъяли морепродуктов на сумму около 62 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Харькове и Днепре во время обысков изъяли морепродуктов стоимостью около 62 млн гривен в уголовном производстве по неуплате таможенных платежей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"На днях в городах Харьков и Днепр офицеры управления оперативно-розыскной деятельности ГПСУ совместно с правоохранителями провели санкционированные обыски в помещениях, офисах и складских помещениях фигурантов дел", - сказано в сообщении.
Отмечается, что они ввозили в Украину из стран Восточной Азии морепродукты с уклонением от уплаты таможенных платежей. В дальнейшем продукты распространялись на внутреннем рынке.
"Всего изъято более 500 тонн товаров, их предварительная стоимость составляет около 62 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, в "Борисполе" у россиянина, прилетевшего из Турции, таможенники изъяли почти 27 кг табака для кальяна.