Угорщина вирішила профінансувати сферу освіти Закарпаття майже на 5 млн євро

Так, відповідно до указу про "надання необхідного фінансування для підтримки оздоровчих, культурних та соціальних програм в Закарпатті в 2019 році", відповідна сума від угорського уряду передбачена на 2019 рік.



Зазначається, що фінансування призначається для "додаткової підтримки осіб, що виконують освітні задачі в області освіти угорської мови в закарпатських державних навчальних закладах і тих, хто допомагає в реалізації угорських освітніх і виховних завдань".



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС заявили, що Угорщина почала діяти так, ніби Закарпаття її



Як повідомляв УНН, за інформацією міністерства закордонних справ України, під час останньої зустрічі Україна та Угорщина досягли прогресу у деяких питаннях.



Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.