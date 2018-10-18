Угорщина вирішила профінансувати сферу освіти Закарпаття майже на 5 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Угорський уряд вирішив надати фінансову підтримку працівникам сфери освіти, зокрема, викладачам угорської мови, на Закарпатті, у розмірі понад 1, 452 млрд форинтів (понад 4,5 млн євро). Відповідний указ опублікований у випуску Урядового угорського бюлетеня, передає УНН.
Так, відповідно до указу про "надання необхідного фінансування для підтримки оздоровчих, культурних та соціальних програм в Закарпатті в 2019 році", відповідна сума від угорського уряду передбачена на 2019 рік.
Зазначається, що фінансування призначається для "додаткової підтримки осіб, що виконують освітні задачі в області освіти угорської мови в закарпатських державних навчальних закладах і тих, хто допомагає в реалізації угорських освітніх і виховних завдань".
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Як повідомляв УНН, за інформацією міністерства закордонних справ України, під час останньої зустрічі Україна та Угорщина досягли прогресу у деяких питаннях.
Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.