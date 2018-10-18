Венгрия решила профинансировать сферу образования Закарпатья почти на 5 млн евро

Так, согласно указу о "предоставлении необходимого финансирования для поддержки оздоровительных, культурных и социальных программ в Закарпатье в 2019 году", соответствующая сумма от венгерского правительства предусмотрена на 2019 год.



Отмечается, что финансирование предназначено для "дополнительной поддержки лиц, выполняющих образовательные задачи в области образования угорской языка в закарпатских государственных учебных заведениях и тех, кто помогает в реализации венгерских образовательных и воспитательных задач".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД заявили, что Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье ее



Как сообщал УНН, по информации министерства иностранных дел Украины, во время последней встречи Украина и Венгрия достигли прогресса в некоторых вопросах.



Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.