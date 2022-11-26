Угорщина виділить 3,5 млн доларів для ініціативи "Зерно з України"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Угорщина в межах ініціативи "Зерно з України" зобов'язалася виділити 3,5 млн дол для забезпечення перевезення 10 тис. тонн зерна та продовольчих товарів. Про це заявила президентка Угорщини Каталін Новак під час виступу на International Summit on Food Security, передає УНН.
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«Угорщина зобов'язалася… забезпечити (надання – ред.) 3,5 млн дол для того, щоб забезпечити транспортування 10 тис. тонн пшениці та продовольчих товарів», - розповіла Новак.
Доповнення
Україна запустила сьогодні, 26 листопада ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до кінця наступної весни планує відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.
Франція та Бельгія виділять 16 млн євро на програму "Зерно з України".