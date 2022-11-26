Венгрия выделит 3,5 млн долларов для инициативы "Зерно из Украины"

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«Венгрия обязалась… обеспечить (предоставление – ред.) 3,5 млн долл. для того, чтобы обеспечить транспортировку 10 тыс. тонн пшеницы и продовольственных товаров», - рассказала Новак.

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Украина запустила сегодня, 26 ноября, инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.

Франция и Бельгия выделят 16 млн евро на программу "Зерно из Украины".