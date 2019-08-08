Угода з МВФ полегшить доступ України на міжнародні ринки капіталу — НБУ

"Нова програма МВФ не так важлива для Нацбанку з точки зору того, який обсяг фінансування ми б отримали. Сьогоднішнього рівня резервів достатньо, щоб згладити коливання (курсу гривні - ред.) під плаваючим обмінним курсом. Нова програма стане важливим сигналом для інших донорів. Існує перспектива отримання нового фінансування від Європейського союзу і Світового банку. Ми з більшою ймовірністю доб'ємося успіху, якщо у нас вже буде програма з МВФ", - підкреслив Сологуб, додавши, що НБУ прогнозує близько 1 млрд. дол. США на рік від інших великих донорів у 2020-2021 роках.

Як пише видання, Сологуб вважає, що нова угода з МВФ "полегшить також доступ України на міжнародні ринки капіталу".

"Прибутковість українських цінних паперів значно знизилася. Економіка країни в непоганому стані, і тому зниження було очевидним. Але цей показник може знизитися і далі, якщо ми забезпечимо нову програму з МВФ, а Україна проведе структурні реформи", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Сологуб заявив, що міжнародні партнери очікують від України насамперед антикорупційну, судову і земельну реформу, а також продовження виваженої фіскальної політики і зниження частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі банківської системи.

Також нагадаємо, що в Нацбанку не виключають першого траншу за новою програмою МВФ ще цього року.