Соглашение с МВФ облегчит доступ Украины на международные рынки капитала — НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Новое соглашение с Международным валютным фондом облегчит доступ Украины на международные рынки капитала. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer, передает УНН.
"Новая программа МВФ не так важна для Нацбанка с точки зрения того, какой объем финансирования мы бы получили. Сегодняшнего уровня резервов достаточно, чтобы сгладить колебания (курса гривны – ред.) под плавающим обменным курсом. Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", - подчеркнул Сологуб, добавив, что НБУ прогнозирует около 1 млрд. долл. США в год от других крупных доноров в 2020–2021 годах.
Как пишет издание, Сологуб считает, что новое соглашение с МВФ "облегчит также доступ Украины на международные рынки капитала".
"Доходность украинских ценных бумаг значительно снизилась. Экономика страны в неплохом состоянии, и поэтому снижение было очевидно. Но доходность может снизиться и дальше, если мы обеспечим новую программу с МВФ, а Украина проведет структурные реформы", - сказал он.
Как сообщал УНН, Сологуб заявил, что международные партнеры ожидают от Украины прежде всего антикоррупционную, судебную и земельную реформу, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.
Также напомним, что в Нацбанке не исключают первого транша по новой программе МВФ еще в этом году.