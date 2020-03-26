УДО не ставитиме перед медичними закладами умови у разі госпіталізації посадових осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Управління державної охорони не ставитиме жодних особливих вимог перед медичними закладами у разі госпіталізації посадових осіб. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу УДО.
"У четвер, 26 березня, начальник Управління державної охорони України Сергій Рудь звернувся до голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з проханням скасувати дію наказу Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.03.2020 № 353 "Про організацію медико-санітарного забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", що містив низку вимог до медичних закладів на випадок госпіталізації посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що враховуючи єдину громадянську позицію посадових осіб, на яких поширюється дія вищезазначеного наказу, Управління державної охорони України не ставитиме жодних особливих вимог перед медичними закладами у випадку можливої госпіталізації особи, щодо якої здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Києві не передбачається виділення VIP-палат для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на COVID-19. Проте, керівництво держави за необхідності матиме окремі палати.
Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, Президент України Володимир Зеленський готовий скасувати надання окремих палат для високопосадовців.