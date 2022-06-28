Удари по Дніпру: через обстріли рашистів поїзди до Перемишля та Львова вирушать із затримкою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У зв’язку з наслідками рашистських обстрілів два поїзди - до Перемишля та Львова - з Дніпра вирушать із затримкою. Про це повідомили в УЗ, передає УНН.
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Прогноз наразі орієнтовний, але розраховуємо привести шлях до ладу найближчим часом, щоб загальна затримка поїздів №31/32 Запоріжжя — Перемишль та №3/4 Запоріжжя — Львів склала не більше трьох годин, відзначили в УЗ.
"Перепрошуємо за незручності та їдемо далі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Рашисти завдали масованої ворожої атаки по Дніпропетровщині, випустивши шість ракет.