Удари по Дніпру: через обстріли рашистів поїзди до Перемишля та Львова вирушать із затримкою

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Прогноз наразі орієнтовний, але розраховуємо привести шлях до ладу найближчим часом, щоб загальна затримка поїздів №31/32 Запоріжжя — Перемишль та №3/4 Запоріжжя — Львів склала не більше трьох годин, відзначили в УЗ.

"Перепрошуємо за незручності та їдемо далі", - йдеться у повідомленні.

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Рашисти завдали масованої ворожої атаки по Дніпропетровщині, випустивши шість ракет.