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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 53114 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 29484 просмотра

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Удары по Днепру: из-за обстрелов рашистов поезда в Перемышль и Львов отправятся с задержкой

Удары по Днепру: из-за обстрелов рашистов поезда в Перемышль и Львов отправятся с задержкой

Киев • УНН

 • 113748 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В связи с последствиями рашистских обстрелов два поезда - в Перемышль и Львов - из Днепра отправятся с задержкой. Об этом сообщили в УЗ, передает УНН.

Детали

Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов №31/32 Запорожья — Перемышль и №3/4 Запорожья — Львов составила не более трех часов, отметили в УЗ.

"Извиняемся за неудобства и едем дальше", - говорится в сообщении.

Напомним

Рашисты нанесли массированную вражескую атаку по Днепропетровщине, выпустив шесть ракет.

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