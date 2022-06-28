Удары по Днепру: из-за обстрелов рашистов поезда в Перемышль и Львов отправятся с задержкой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В связи с последствиями рашистских обстрелов два поезда - в Перемышль и Львов - из Днепра отправятся с задержкой. Об этом сообщили в УЗ, передает УНН.
Детали
Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов №31/32 Запорожья — Перемышль и №3/4 Запорожья — Львов составила не более трех часов, отметили в УЗ.
"Извиняемся за неудобства и едем дальше", - говорится в сообщении.
Напомним
Рашисты нанесли массированную вражескую атаку по Днепропетровщине, выпустив шесть ракет.