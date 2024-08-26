Удар рф по Запорізькій області: ворог випустив орієнтовано 6 ракет
Київ • УНН
Російські війська випустили орієнтовано 6 ракет по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув чоловік, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки та спалахнула масштабна пожежа.
Зранку російські війська завдали масований удар по Запорізькій області, випустивши щонайменше 6 ракет. Удари були спрямовані по об'єкту енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу, відомо про одного загиблого чоловіка та постраждалу жінку. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Сьогодні вранці ворог атакував Запоріжжя, орієнтовано було 6 ракет. Він поцілив по одному з обʼєктів інфраструктури, після чого почалась пожежа. На жаль, постраждали цивільні люди", - каже Федоров.
Він розповів, що також постраждали і житлові будинки у Запорізькому районі.
"Один чоловік загинув, а одна жінка отримала поранення. Наразі на обʼєкті інфраструктури тривають роботи з ліквідації пожежі", - додав Федоров.
Нагадаємо
Внаслідок удару рф по Запорізькій області загинув місцевий житель, поранено жінку. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.