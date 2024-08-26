Атака рф на передмістя Запоріжжя: показали наслідки
Київ • УНН
26 серпня 2024 року російські війська обстріляли Запорізький район. Внаслідок удару загинув місцевий житель, поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Розпочато розслідування.
Внаслідок удару рф по Запорізькій області загинув місцевий мешканець, поранено жінку. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Наслідки ворожої атаки показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН.
За даними слідства, 26 серпня 2024 року війська рф здійснили обстріл населених пунктів Запорізького району Запорізької області. Внаслідок ворожого удару загинув місцевий мешканець, поранено жінку
Також, як зазначається, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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