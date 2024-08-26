Атака рф на пригород Запорожья: показали последствия
Киев • УНН
26 августа 2024 года российские войска обстреляли Запорожский район. В результате удара погиб местный житель, ранена женщина и повреждена гражданская инфраструктура. Начато расследование.
В результате удара рф по Запорожской области погиб местный житель, ранена женщина. Также повреждена гражданская инфраструктура. Последствия вражеской атаки показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.
По данным следствия, 26 августа 2024 года войска рф осуществили обстрел населенных пунктов Запорожского района Запорожской области. В результате вражеского удара погиб местный житель, ранена женщина
Также, как отмечается, повреждена гражданская инфраструктура.
Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
У Запоріжжі перекрили рух греблею ДніпроГЕС через атаку рф 26 августа 2024, 05:49 • 27506 просмотров