Удар рф по Запорожской области: враг выпустил ориентировочно 6 ракет

Утром российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области, выпустив не менее 6 ракет. Удары были направлены по объекту энергетической инфраструктуры, что повлекло масштабный пожар, известно об одном погибшем мужчине и пострадавшей женщине. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Сегодня утром враг атаковал Запорожье, ориентировочно было 6 ракет. Он попал по одному из объектов инфраструктуры, после чего начался пожар. К сожалению, пострадали гражданские люди", - говорит Федоров.

Он рассказал, что также пострадали и жилые дома в Запорожском районе.

"Один мужчина погиб, а одна женщина получила ранения. Сейчас на объекте инфраструктуры продолжаются работы по ликвидации пожара", - добавил Федоров.

Напомним

В результате удара рф по Запорожской области погиб местный житель, ранена женщина. Также повреждена гражданская инфраструктура.