Удар рф по цивільній інфраструктурі Сум: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі Сум загинуло 2 людини. Рятувальники локалізували масштабну пожежу, зруйновано будівлі, триває ліквідація наслідків атаки.
У Сумах рятувальникам вдалось локалізувати масштабну пожежу, яка виникла внаслідок удару рф по цивільній інфраструктурі міста. За попередньою інформацію, через ворожу атаку загинуло дві людини, 13 людей травмовано, повідомили в ДСНС, передає УНН.
Через російську атаку виникла пожежа великих масштабів! Зруйновано будівлі та приміщення. На місці події працюють рятувальники. Задіяна спеціальна пожежна техніка, зокрема для проведення висотних робіт і підвозу води. Пожежу вдалося локалізувати. Роботи тривають
Попередньо, внаслідок удару загинуло 2 людини - одна від отриманих травм померла у лікарні, тіло ще однієї деблокували співробітники ДСНС. За даними медиків 13 людей травмовано.
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