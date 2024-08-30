У Сумах після авіаудару рф чорний дим і перевищення концентрації шкідливих речовин: дали рекомендації для населення

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Внаслідок авіаудару по промисловій інфраструктурі Сум сталося загоряння. Виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та азоту, жителям рекомендується вжити запобіжних заходів.

Внаслідок авіаудару по промисловій інфраструктурі Сум сталося загоряння і піднявся чорний дим, попередньо виявлено незначене перевищення концентрації діоксиду сірки та діокисду азоту, жителям рекомендується закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та ретельно обробляти речі, що були під час задимлення на відкритому повітрі, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

Сьогодні, зранку ворог здійснив авіаційний удар по промисловій інфраструктурі обласного центру. Внаслідок влучання сталося загоряння приміщень одного з підприємств. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим

- повідомили в ОВА у Telegram.

З метою контролю за станом атмосферного повітря спеціалістами ДУ "Сумський лабораторний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України, як вказано, проводиться відбір проб атмосферного повітря для проведення досліджень якості повітря на вміст хімічних речовин у трьох точках.

За попередніми результатами виявлено незначене перевищення концентрації діоксиду сірки та діокисду азоту

- вказали в ОВА.

Також Сумським обласним центром з гідрометеорології, як повідомляється, здійснюються дослідження проб атмосферного повітря, відібраних на стаціонарних постах спостережень за станом атмосферного повітря в місті Суми.

"До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендується: закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості", - зазначили в ОВА.

Захворювань через забруднення Сейму на Сумщині не зафіксовано, триває моніторинг ситуації - ОВА29.08.24, 14:56 • 11143 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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