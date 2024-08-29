Захворювань через забруднення Сейму на Сумщині не зафіксовано, триває моніторинг ситуації - ОВА

У Сумській області захворювань людей у зв’язку із забрудненням річки Сейм, притоку Десни, не зафіксовано, триває постійний контроль та моніторинг ситуації, повідомили у Сумській ОВА у Facebook, пише УНН.

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Зступниця начальника Сумської ОВА Олена Бойко підкреслила, що "ситуація знаходиться під контролем, здійснюється постійний моніторинг і відбір проб води із річки та у шахтних колодязях, які знаходяться на відстані 100 метрів від річки, вжито всіх необхідних заходів застереження та інформування населення".

Так, за її словами, "відразу після виявлення проблеми Конотопською районною військовою адміністрацією були прийняті необхідні рішення для убезпечення життя і здоров’я людей". Зокрема, встановлено додаткові обмеження щодо вилову риби, використання води з річки для господарських потреб, а також встановлена заборона на купання. Проведено всі відповідні заходи зі збору та захоронення загиблих біоресурсів, зазначила вона.

Питання також було детально розглянуто на засіданні Ради оборони Сумської області.

За весь період, починаючи з 14 серпня, ... тримають ситуацію на контролі. Завдяки вжитим заходам нам вдалося не допустити захворювання людей, а також запобігти ще більшому забрудненню річки продуктами розкладу загиблої риби. На сьогодні показники забруднення все ще високі і потребують додаткових досліджень. Ми продовжуємо моніторити ситуацію разом із відповідними службами. Про зміну показників та про покращення стану річки інформування населення продовжиться - прокоментувала Бойко.

Окрім того, за даними ОВА, на цьому тижні заплановано позачергове засідання комісії ТЕБ та НС, на якому встановлені обмежувальні заходи буде продовжено. "Тож, до покращення ситуації купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із річки Сейм заборонено", - зазначили в ОВА.

Посадовець також наголосила, що вже зараз опрацьовується питання стосовно відродження біорізноманіття річки Сейм: як зарибнення, так і покращення екологічної ситуації на водоймі. "Крім того, налагоджено тісну комунікацію із колегами із Чернігівської області, які також можуть стикнутися із даною екологічною проблемою. Запроваджено координацію спільних дій, відбувається постійний обмін інформацією, щоб вчасно зреагувати на ситуацію та запобігти загостренню проблеми", - зазначили в ОВА.

За словами представників обласного центру контролю та профілактики хвороб, фахівці установи постійно проводять моніторинг даної ситуації, здійснюється дослідження щодо санітарних мікробіологічних, хімічних та радіологічних показників води з річки Сейм та із колодязів. Згідно із санітарними мікробіологічними показниками, збудників, які викликають інфекційні захворювання, не виявлено. Захворювання людей у зв’язку із даною ситуацією також не зафіксовано - повідомили в ОВА.

Своєю чергою, як вказано, державна екологічна інспекція у Сумській області продовжує відбір води з річки у 8 створах. "Майже у всіх створах акваторії річки відчувається стійкий хімічний запах, але вже менш інтенсивний, ніж спочатку, вода також має змінений колір, показники розчиненого кисню – менші норми. Разом з тим, повсюди відсутня велика чисельність мертвих біоресурсів", - вказали в ОВА.

Фахівці Держпродспоживслужби, як повідомляється, підтвердили, що у пробах, відібраних 20 та 24 серпня, перевищення вмісту пестицидів не було зафіксовано.

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля