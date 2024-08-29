Захворювань через забруднення Сейму на Сумщині не зафіксовано, триває моніторинг ситуації - ОВА

ukenru
15:22 • 17442 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 30385 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 51653 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 54943 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 99184 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146901 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185689 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270700 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166592 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142226 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50611 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108339 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 89598 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74264 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 66496 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 51661 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 138937 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270702 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203938 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10120 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25575 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28120 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31998 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50611 перегляди
Актуальне
Захворювань через забруднення Сейму на Сумщині не зафіксовано, триває моніторинг ситуації - ОВА

Захворювань через забруднення Сейму на Сумщині не зафіксовано, триває моніторинг ситуації - ОВА

Київ • УНН

 • 11143 перегляди

У Сумській ОВА повідомили, що не зафіксовано захворювань людей через забруднення річки Сейм. Триває постійний моніторинг ситуації, встановлено обмеження щодо використання води та вилову риби.

У Сумській області захворювань людей у зв’язку із забрудненням річки Сейм, притоку Десни, не зафіксовано, триває постійний контроль та моніторинг ситуації, повідомили у Сумській ОВА у Facebook, пише УНН.

Деталі

Зступниця начальника Сумської ОВА Олена Бойко підкреслила, що "ситуація знаходиться під контролем, здійснюється постійний моніторинг і відбір проб води із річки та у шахтних колодязях, які знаходяться на відстані 100 метрів від річки, вжито всіх необхідних заходів застереження та інформування населення".

Так, за її словами, "відразу після виявлення проблеми Конотопською районною військовою адміністрацією були прийняті необхідні рішення для убезпечення життя і здоров’я людей". Зокрема, встановлено додаткові обмеження щодо вилову риби, використання води з річки для господарських потреб, а також встановлена заборона на купання. Проведено всі відповідні заходи зі збору та захоронення загиблих біоресурсів, зазначила вона.

Питання також було детально розглянуто на засіданні Ради оборони Сумської області.

За весь період, починаючи з 14 серпня, ... тримають ситуацію на контролі. Завдяки вжитим заходам нам вдалося не допустити захворювання людей, а також запобігти ще більшому забрудненню річки продуктами розкладу загиблої риби. На сьогодні показники забруднення все ще високі і потребують додаткових досліджень. Ми продовжуємо моніторити ситуацію разом із відповідними службами. Про зміну показників та про покращення стану річки інформування населення продовжиться

- прокоментувала Бойко.

Окрім того, за даними ОВА, на цьому тижні заплановано позачергове засідання комісії ТЕБ та НС, на якому встановлені обмежувальні заходи буде продовжено. "Тож, до покращення ситуації купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із річки Сейм заборонено", - зазначили в ОВА.

Посадовець також наголосила, що вже зараз опрацьовується питання стосовно відродження біорізноманіття річки Сейм: як зарибнення, так і покращення екологічної ситуації на водоймі. "Крім того, налагоджено тісну комунікацію із колегами із Чернігівської області, які також можуть стикнутися із даною екологічною проблемою. Запроваджено координацію спільних дій, відбувається постійний обмін інформацією, щоб вчасно зреагувати на ситуацію та запобігти загостренню проблеми", - зазначили в ОВА.

За словами представників обласного центру контролю та профілактики хвороб, фахівці установи постійно проводять моніторинг даної ситуації, здійснюється дослідження щодо санітарних мікробіологічних, хімічних та радіологічних показників води з річки Сейм та із колодязів. Згідно із санітарними мікробіологічними показниками, збудників, які викликають інфекційні захворювання, не виявлено. Захворювання людей у зв’язку із даною ситуацією також не зафіксовано

- повідомили в ОВА.

Своєю чергою, як вказано, державна екологічна інспекція у Сумській області продовжує відбір води з річки у 8 створах. "Майже у всіх створах акваторії річки відчувається стійкий хімічний запах, але вже менш інтенсивний, ніж спочатку, вода також має змінений колір, показники розчиненого кисню – менші норми. Разом з тим, повсюди відсутня велика чисельність мертвих біоресурсів", - вказали в ОВА.

Фахівці Держпродспоживслужби, як повідомляється, підтвердили, що у пробах, відібраних 20 та 24 серпня, перевищення вмісту пестицидів не було зафіксовано.

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля29.08.24, 13:35 • 12139 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29