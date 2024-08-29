Заболеваний из-за загрязнения Сейма в Сумской области не зафиксировано, продолжается мониторинг ситуации - ОВА

В Сумской области заболеваний людей в связи с загрязнением реки Сейм, притока Десны, не зафиксировано, продолжается постоянный контроль и мониторинг ситуации, сообщили в Сумской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Детали

Заместитель начальника Сумской ОВА Елена Бойко подчеркнула, что "ситуация находится под контролем, осуществляется постоянный мониторинг и отбор проб воды из реки и в шахтных колодцах, которые находятся на расстоянии 100 метров от реки, приняты все необходимые меры предостережения и информирования населения".

По ее словам, "сразу после выявления проблемы Конотопской районной военной администрацией были приняты необходимые решения для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей". В частности, установлены дополнительные ограничения по вылову рыбы, использование воды из реки для хозяйственных нужд, а также установлен запрет на купание. Проведены все соответствующие мероприятия по сбору и захоронению погибших биоресурсов, отметила она.

Вопрос также был подробно рассмотрен на заседании Совета обороны Сумской области.

За весь период, начиная с 14 августа, ... держат ситуацию на контроле. Благодаря принятым мерам нам удалось не допустить заболевания людей, а также предотвратить еще большее загрязнение реки продуктами разложения погибшей рыбы. На сегодня показатели загрязнения все еще высокие и требуют дополнительных исследований. Мы продолжаем мониторить ситуацию вместе с соответствующими службами. Об изменении показателей и об улучшении состояния реки информирование населения продолжится - прокомментировала Бойко.

Кроме того, по данным ОВА, на этой неделе запланировано внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором установленные ограничительные меры будут продолжены. "Поэтому, до улучшения ситуации купание, вылов рыбы и использование воды для хозяйственных нужд из реки Сейм запрещено", - отметили в ОВА.

Чиновник также отметила, что уже сейчас прорабатывается вопрос о возрождении биоразнообразия реки Сейм: как зарыбление, так и улучшение экологической ситуации на водоеме. "Кроме того, налажена тесная коммуникация с коллегами из Черниговской области, которые также могут столкнуться с данной экологической проблемой. Введена координация совместных действий, происходит постоянный обмен информацией, чтобы вовремя среагировать на ситуацию и предотвратить обострение проблемы", - отметили в ОВА.

По словам представителей областного центра контроля и профилактики болезней, специалисты учреждения постоянно проводят мониторинг данной ситуации, осуществляется исследование по санитарным микробиологическим, химическим и радиологическим показателям воды из реки Сейм и из колодцев. Согласно санитарным микробиологическим показателям, возбудителей, которые вызывают инфекционные заболевания, не обнаружено. Заболевания людей в связи с данной ситуацией также не зафиксировано - сообщили в ОВА.

В свою очередь, как указано, государственная экологическая инспекция в Сумской области продолжает отбор воды из реки в 8 створах. "Почти во всех створах акватории реки ощущается устойчивый химический запах, но уже менее интенсивный, чем сначала, вода также имеет измененный цвет, показатели растворенного кислорода - меньше нормы. Вместе с тем, повсеместно отсутствует большая численность мертвых биоресурсов", - указали в ОВА.

Специалисты Госпродпотребслужбы, как сообщается, подтвердили, что в пробах, отобранных 20 и 24 августа, превышение содержания пестицидов не было зафиксировано.

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