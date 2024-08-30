В Сумах после авиаудара рф черный дым и превышение концентрации вредных веществ: дали рекомендации для населения
Киев • УНН
В результате авиаудара по промышленной инфраструктуре Сум произошло возгорание. Выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и азота, жителям рекомендуется принять меры предосторожности.
В результате авиаудара по промышленной инфраструктуре Сум произошло возгорание и поднялся черный дым, предварительно выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота, жителям рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и тщательно обрабатывать вещи, которые были во время задымления на открытом воздухе, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Сегодня, утром враг совершил авиационный удар по промышленной инфраструктуре областного центра. В результате попадания произошло возгорание помещений одного из предприятий. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. До сих пор в небе над Сумами наблюдается черный дым
С целью контроля за состоянием атмосферного воздуха специалистами ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины, как указано, проводится отбор проб атмосферного воздуха для проведения исследований качества воздуха на содержание химических веществ в трех точках.
По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота
Также Сумским областным центром по гидрометеорологии, как сообщается, осуществляются исследования проб атмосферного воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе Сумы.
"До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуется: закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям, максимально ограничить пребывание детей на улице, тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности", - отметили в ОВА.
Захворювань через забруднення Сейму на Сумщині не зафіксовано, триває моніторинг ситуації - ОВА29 августа 2024, 11:56 • 10055 просмотров