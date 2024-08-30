В Сумах после авиаудара рф черный дым и превышение концентрации вредных веществ: дали рекомендации для населения

В результате авиаудара по промышленной инфраструктуре Сум произошло возгорание и поднялся черный дым, предварительно выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота, жителям рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и тщательно обрабатывать вещи, которые были во время задымления на открытом воздухе, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Сегодня, утром враг совершил авиационный удар по промышленной инфраструктуре областного центра. В результате попадания произошло возгорание помещений одного из предприятий. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. До сих пор в небе над Сумами наблюдается черный дым - сообщили в ОВА в Telegram.

С целью контроля за состоянием атмосферного воздуха специалистами ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины, как указано, проводится отбор проб атмосферного воздуха для проведения исследований качества воздуха на содержание химических веществ в трех точках.

По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота - указали в ОВА.

Также Сумским областным центром по гидрометеорологии, как сообщается, осуществляются исследования проб атмосферного воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе Сумы.

"До полной ликвидации пожара и получения результатов исследований жителям Сум рекомендуется: закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям, максимально ограничить пребывание детей на улице, тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности", - отметили в ОВА.

Захворювань через забруднення Сейму на Сумщині не зафіксовано, триває моніторинг ситуації - ОВА