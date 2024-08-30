Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

В Сумах спасателям удалось локализовать масштабный пожар, который возник в результате удара рф по гражданской инфраструктуре города. По предварительной информации, из-за вражеской атаки погибли два человека, 13 человек травмированы, сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Из-за российской атаки возник пожар больших масштабов! Разрушены здания и помещения. На месте происшествия работают спасатели. Задействована специальная пожарная техника, в частности для проведения высотных работ и подвоза воды. Пожар удалось локализовать. Работы продолжаются - указали в ГСЧС.

Предварительно, в результате удара погибли 2 человека - один от полученных травм скончался в больнице, тело еще одного деблокировали сотрудники ГСЧС. По данным медиков 13 человек травмированы.

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