Удар рф по Слов'янську: кількість поранених зросла до 23 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Слов’янську кількість поранених через вчорашній обстріл рф зросла до 23 осіб. Про це йдеться у заяві начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Telegram, передає УНН.
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За словами ляха, сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки.
Таким чином, станом на 18:00 налічується вже 11 загиблих. Також зросла кількість поранених – до 23 осіб.
"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають, - розповів очільник Слов’янської громади. - Величезна подяка всім, хто бере у них участь: поліції, ДСНС та іншим службам".
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