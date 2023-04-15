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Удар рф по Славянску: количество раненых возросло до 23 человек

Удар рф по Славянску: количество раненых возросло до 23 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Славянске количество раненых из-за вчерашнего обстрела рф возросло до 23 человек. Об этом говорится в заявлении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Ляха, сегодня спасатели достали из-под завалов многоэтажки в переулке Парковом тела еще двух жителей: 41-летнего мужчины и 65-летней женщины. 

Таким образом, по состоянию на 18:00 насчитывается уже 11 погибших. Также возросло количество раненых – до 23 человек.

"Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются, - рассказал глава Славянской громады. - Огромная благодарность всем, кто принимает в них участие: полиции, ГСЧС и другим службам".

Напомним

Оккупанты выпустили по Славянску 7 ракет.

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