Удар рф по Славянску: количество раненых возросло до 23 человек

Детали

По словам Ляха, сегодня спасатели достали из-под завалов многоэтажки в переулке Парковом тела еще двух жителей: 41-летнего мужчины и 65-летней женщины.

Таким образом, по состоянию на 18:00 насчитывается уже 11 погибших. Также возросло количество раненых – до 23 человек.

"Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются, - рассказал глава Славянской громады. - Огромная благодарность всем, кто принимает в них участие: полиции, ГСЧС и другим службам".

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