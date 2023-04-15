Удар рф по Славянску: количество раненых возросло до 23 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Славянске количество раненых из-за вчерашнего обстрела рф возросло до 23 человек. Об этом говорится в заявлении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Ляха, сегодня спасатели достали из-под завалов многоэтажки в переулке Парковом тела еще двух жителей: 41-летнего мужчины и 65-летней женщины.
Таким образом, по состоянию на 18:00 насчитывается уже 11 погибших. Также возросло количество раненых – до 23 человек.
"Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются, - рассказал глава Славянской громады. - Огромная благодарность всем, кто принимает в них участие: полиции, ГСЧС и другим службам".
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