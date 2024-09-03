Удар рф по Полтаві: 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Пожежу локалізували
Київ • УНН
У Полтаві рятувальники витягли 11 людей з-під завалів після ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві. Пошкоджено житлові будинки, поліція фіксує заяви про пошкоджене майно.
Рятувальники витягли 11 людей з-під завалів після ракетного удару рф по навчальному закладу в Полтаві. Загалом вдалось рятувати 25 людей. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів, повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги
За словами голови МВС, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.
Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.
Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх
Армія рф завдала ракетний удар балістикою по навчальному закладу в Полтаві, багато людей опинились під завалами - Міноборони03.09.24, 14:21 • 20441 перегляд