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Удар рф по Полтаві: 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Пожежу локалізували

Удар рф по Полтаві: 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Пожежу локалізували

Київ • УНН

 • 22687 перегляди

У Полтаві рятувальники витягли 11 людей з-під завалів після ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві. Пошкоджено житлові будинки, поліція фіксує заяви про пошкоджене майно.

Рятувальники витягли 11 людей з-під завалів після ракетного удару рф по навчальному закладу в Полтаві. Загалом вдалось рятувати 25 людей. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів, повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН

Оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги

- написав Клименко. 

За словами голови МВС, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх

- додав Клименко. 

Армія рф завдала ракетний удар балістикою по навчальному закладу в Полтаві, багато людей опинились під завалами - Міноборони03.09.24, 14:21 • 20441 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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