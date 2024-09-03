Удар рф по Полтаве: 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Пожар локализовали
Киев • УНН
В Полтаве спасатели вытащили 11 человек из-под завалов после ракетного удара по учебному заведению в Полтаве. Повреждены жилые дома, полиция фиксирует заявления о поврежденном имуществе.
Спасатели вытащили 11 человек из-под завалов после ракетного удара рф по учебному заведению в Полтаве. В общем удалось спасать 25 человек. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов, сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Оперативные службы работают на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи
По словам главы МВД, вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады.
Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе.
Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом безопасности составляющей будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех
Армія рф завдала ракетний удар балістикою по навчальному закладу в Полтаві, багато людей опинились під завалами - Міноборони3 сентября 2024, 11:21 • 14930 просмотров