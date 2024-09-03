Удар рф по Полтаве: 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Пожар локализовали

Спасатели вытащили 11 человек из-под завалов после ракетного удара рф по учебному заведению в Полтаве. В общем удалось спасать 25 человек. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов, сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Оперативные службы работают на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи - написал Клименко.

По словам главы МВД, вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады.

Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе.

Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом безопасности составляющей будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех - добавил Клименко.

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