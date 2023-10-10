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Удар рф по Грозі: ідентифіковано 49 жертв, зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на зараз були ідентифіковані тіла 49 із 53 жертв російського ракетного удару по селищу Гроза Харківської області. Ще п'ятеро людей вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Цитата

“Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було призначено 64 судово-медичних експертизи трупів і людських решток та 91 ДНК-експертиза. Вже проведено 36 судово-медичних експертиз та 64 детальних огляди тіл та людських решток загиблих.

Нагадаємо

Кількість загиблих у с. Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 людей, серед яких 8-річний хлопчик. Отримали тілесні ушкодження 6 мирних жителів.

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