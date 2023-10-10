Удар рф по Грозі: ідентифіковано 49 жертв, зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей

Цитата

“Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було призначено 64 судово-медичних експертизи трупів і людських решток та 91 ДНК-експертиза. Вже проведено 36 судово-медичних експертиз та 64 детальних огляди тіл та людських решток загиблих.

Нагадаємо

Кількість загиблих у с. Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 людей, серед яких 8-річний хлопчик. Отримали тілесні ушкодження 6 мирних жителів.