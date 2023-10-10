Удар рф по Грозе: идентифицировано 49 жертв, пропавшими без вести считаются пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на сейчас были идентифицированы тела 49 из 53 жертв российского ракетного удара по поселку Гроза Харьковской области. Еще пять человек считаются без вести пропавшими. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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“Продолжается идентификация тел погибших. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими 5 человек”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что было назначено 64 судебно-медицинских экспертизы трупов и человеческих останков и 91 ДНК-экспертиза. Уже проведено 36 судебно-медицинских экспертиз и 64 детальных осмотра тел и человеческих останков погибших.
Напомним
Число погибших в с. Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 53 человек, среди которых 8-летний мальчик. Получили телесные повреждения 6 мирных жителей.