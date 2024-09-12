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Удар рф по Боровій: збільшилась кількість жертв, ворог застосував касетні боєприпаси

Удар рф по Боровій: збільшилась кількість жертв, ворог застосував касетні боєприпаси

Київ • УНН

 • 16037 перегляди

Внаслідок російського обстрілу селища Борова на Харківщині загинуло двоє людей. За попередніми даними, ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить щонайменше п'ять будинків.

Внаслідок ворожого удару по селищу Борова Харківської області загинуло двоє людей. За попередньою інформацію, російські війська застосували касетні боєприпаси по житловому кварталу. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

На жаль, кількість загиблих збільшилася до двох людей: з-під завалів деблокували тіло жінки. Попередньо: ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не меньше пʼяти будинків

- написав Синєгубов у Telegram. 

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки 7 осіб поранено

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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