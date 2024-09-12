Удар рф по Боровой: увеличилось количество жертв, враг применил кассетные боеприпасы

В результате вражеского удара по поселку Боровая Харьковской области погибли два человека. По предварительной информации, российские войска применили кассетные боеприпасы по жилому кварталу. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К сожалению, количество погибших увеличилось до двух человек: из-под завалов деблокировали тело женщины. Предварительно: враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов - написал Синегубов в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате атаки 7 человек ранены.