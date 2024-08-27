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Удар рф по Богодухову на Харківщині: стало відомо про загиблого, п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 19771 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу рф міста Богодухів на Харківщині загинув 72-річний чоловік, 5 людей поранено. Серед травмованих двоє неповнолітніх - 17-річна дівчина та 15-річний юнак.

Внаслідок ранкового обстрілу рф міста Богодухів Харківської області загинув 72-річний чоловік, ще 5 людей отримали травми, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Оновлена інформація щодо обстрілу м. Богодухів. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік. 5 людей отримали травми

- написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, серед травмованих двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня.

Раніше УНН повідомляв, що російські війська вранці 27 серпня атакували два об'єкти інфраструктури в місті Богодухів Харківської області.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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