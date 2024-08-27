Удар рф по Богодухову на Харьковщине: стало известно о погибшем, пятеро раненых

В результате утреннего обстрела рф города Богодухов Харьковской области погиб 72-летний мужчина, еще 5 человек получили травмы, сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Обновленная информация об обстреле г. Богодухов. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина. 5 человек получили травмы - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, среди травмированных двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Их и еще 42-летнего мужчину госпитализировали с травмами средней степени.

Ранее УНН сообщал, что российские войска утром 27 августа атаковали два объекта инфраструктуры в городе Богодухов Харьковской области.