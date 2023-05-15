Удар по Тернопільській області: постраждало двоє цивільних, відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Унаслідок російських ракетних обстрілів Тернопільської області 13-14 травня постраждало двоє цивільних осіб, було пошкоджено складні приміщення, знищені дачний кооператив та комерційна структура. За фактом порушень правил ведення війни правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили голова Тернопільської ОВА Володимир Труш та начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол під час брифінгу, передає УНН.
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"На сьогодні було порушено кримінальне провадження за фактом порушень правил ведення війни, розслідує Служба безпеки України. Створена спільна слідчо-оперативна група між нашими структурами. В більшості буде займатися поліція, адже до нас є велика кількість звернень. На сьогодні на лінію "102", "165" є звернення про завдання шкоди", - повідомив начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол.
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Він додав, що на сьогодні слідчо-оперативні групи, до складу яких входять працівники Нацполіції, СБУ, ДСНС, працюють по тих об'єктах, де були збиті ракети і зафіксовані "прильоти". Правоохоронець закликав місцевих жителів повідомляти про спричинення шкоди на лінію "102", а також не публікувати у соціальних мережах фото та відео "прильотів" та їх наслідків.
Труш повідомив, що протягом доби, у ніч з 13 на 14 травня, окупанти атакували область крилатими ракетами, обстріляли цивільні об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури.
"Частина ракет була збита нашими ППО. На жаль, частина з цих ракет досягнула цілі. Які цілі були визначені москалями нам не відомо, але те, куди прилетіли ракети, це можна вважати терористичним актом, злочином проти людства", - резюмував він.
Голова ОВА розповів, що унаслідок обстрілів постраждало двоє цивільних.
"Обстріли пережили без жертв. Є постраждалі, двоє чоловіків. Один з них отримав осколкові поранення, йому надана медична допомога. Зараз він перебуває вдома на амбулаторному лікуванні. Другий чоловік отримав опіки, майже 30%. Вчора було прийнято рішення направити його у Львівський опіковий центр, де проходитиме подальше лікування", - сказав Труш.
Він зазначив, що унаслідок ракетного удару який стався о 22:35 13 травня було пошкоджено складські приміщення, площа загорання становила близько 50 тисяч кв.м. У них, за словами Труша, зберігалися товари різних підприємств, у тому числі товари сільськогосподарського призначення та речі, які використовувалися як гуманітарна допомога.
"Працівники ДСНС практично дві доби боролися з вогнем і вчора, станом на 14 травня, пожежу було повністю ліквідовано", - повідомив Труш.
Щодо обстрілів Тернопільщини о 5-ій ранку 14 травня голова ОВА уточнив, що були "прильоти" у Тернопільській та Великогаївській громадах.
"Було знищено дачний кооператив, одну комерційну структуру, яка на своєму автопарку зберігала транспортні засоби. Загалом було пошкоджено майже 50 транспортних засобів за цей "прильот". Працює слідчо-оперативна група, збирається доказова база", - поінформував він.
Труш зауважив, що були проведені відповідні комісії ТЕБ та НС у Тернопільському районі при Тернопільській військовій районній адміністрації та в Тернополі. Створено склад комісії, яка визначатиме збитки, завдані країною агресором.
Нагадаємо
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко 13 травня повідомив, що у Тернополі є влучання в промзону.