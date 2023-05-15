Удар по Тернопільській області: постраждало двоє цивільних, відкрито кримінальне провадження

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"На сьогодні було порушено кримінальне провадження за фактом порушень правил ведення війни, розслідує Служба безпеки України. Створена спільна слідчо-оперативна група між нашими структурами. В більшості буде займатися поліція, адже до нас є велика кількість звернень. На сьогодні на лінію "102", "165" є звернення про завдання шкоди", - повідомив начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол.

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Він додав, що на сьогодні слідчо-оперативні групи, до складу яких входять працівники Нацполіції, СБУ, ДСНС, працюють по тих об'єктах, де були збиті ракети і зафіксовані "прильоти". Правоохоронець закликав місцевих жителів повідомляти про спричинення шкоди на лінію "102", а також не публікувати у соціальних мережах фото та відео "прильотів" та їх наслідків.

Труш повідомив, що протягом доби, у ніч з 13 на 14 травня, окупанти атакували область крилатими ракетами, обстріляли цивільні об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури.

"Частина ракет була збита нашими ППО. На жаль, частина з цих ракет досягнула цілі. Які цілі були визначені москалями нам не відомо, але те, куди прилетіли ракети, це можна вважати терористичним актом, злочином проти людства", - резюмував він.

Голова ОВА розповів, що унаслідок обстрілів постраждало двоє цивільних.

"Обстріли пережили без жертв. Є постраждалі, двоє чоловіків. Один з них отримав осколкові поранення, йому надана медична допомога. Зараз він перебуває вдома на амбулаторному лікуванні. Другий чоловік отримав опіки, майже 30%. Вчора було прийнято рішення направити його у Львівський опіковий центр, де проходитиме подальше лікування", - сказав Труш.

Він зазначив, що унаслідок ракетного удару який стався о 22:35 13 травня було пошкоджено складські приміщення, площа загорання становила близько 50 тисяч кв.м. У них, за словами Труша, зберігалися товари різних підприємств, у тому числі товари сільськогосподарського призначення та речі, які використовувалися як гуманітарна допомога.

"Працівники ДСНС практично дві доби боролися з вогнем і вчора, станом на 14 травня, пожежу було повністю ліквідовано", - повідомив Труш.

Щодо обстрілів Тернопільщини о 5-ій ранку 14 травня голова ОВА уточнив, що були "прильоти" у Тернопільській та Великогаївській громадах.

"Було знищено дачний кооператив, одну комерційну структуру, яка на своєму автопарку зберігала транспортні засоби. Загалом було пошкоджено майже 50 транспортних засобів за цей "прильот". Працює слідчо-оперативна група, збирається доказова база", - поінформував він.

Труш зауважив, що були проведені відповідні комісії ТЕБ та НС у Тернопільському районі при Тернопільській військовій районній адміністрації та в Тернополі. Створено склад комісії, яка визначатиме збитки, завдані країною агресором.

Нагадаємо

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко 13 травня повідомив, що у Тернополі є влучання в промзону.