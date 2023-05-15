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Удар по Тернопольской области: пострадали двое гражданских, открыто уголовное производство

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В результате российских ракетных обстрелов Тернопольской области 13-14 мая пострадали двое гражданских лиц, были повреждены складские помещения, уничтожены дачный кооператив и коммерческая структура. По факту нарушений правил ведения войны правоохранители открыли уголовное производство, сообщили председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш и начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"На сегодня было возбуждено уголовное производство по факту нарушений правил ведения войны, расследует Служба безопасности Украины. Создана совместная следственно-оперативная группа между нашими структурами. В большинстве будет заниматься полиция, ведь к нам есть большое количество обращений. На сегодня на линию "102", "165" есть обращения о нанесении вреда", - сообщил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол.

Детали

Он добавил, что на сегодня следственно-оперативные группы, в состав которых входят работники Нацполиции, СБУ, ГСЧС, работают по тем объектам, где были сбиты ракеты и зафиксированы "прилеты". Правоохранитель призвал местных жителей сообщать о причинении вреда на линию "102", а также не публиковать в социальных сетях фото и видео "прилетов" и их последствий. 

Труш сообщил, что в течение суток, в ночь с 13 на 14 мая, оккупанты атаковали область крылатыми ракетами, обстреляли гражданские объекты, а также объекты критической инфраструктуры.

"Часть ракет была сбита нашими ПВО. К сожалению, часть из этих ракет достигла цели. Какие цели были определены москалями нам не известно, но то, куда прилетели ракеты, это можно считать террористическим актом, преступлением против человечества", - резюмировал он.

Глава ОГА рассказал, что в результате обстрелов пострадали двое гражданских.

"Обстрелы пережили без жертв. Есть пострадавшие, двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении. Второй мужчина получил ожоги, почти 30%. Вчера было принято решение направить его во Львовский ожоговый центр, где будет проходить дальнейшее лечение", - сказал Труш.

Он отметил, что в результате ракетного удара, который произошел в 22:35 13 мая были повреждены складские помещения, площадь возгорания составила около 50 тысяч кв.м. В них, по словам Труша, хранились товары различных предприятий, в том числе товары сельскохозяйственного назначения и вещи, которые использовались как гуманитарная помощь.

"Работники ГСЧС практически двое суток боролись с огнем и вчера, по состоянию на 14 мая, пожар был полностью ликвидирован", - сообщил Труш.

Относительно обстрелов Тернопольщины в 5 утра 14 мая глава ОВА уточнил, что были "прилеты" в Тернопольской и Великогаевской громадах.

"Был уничтожен дачный кооператив, одна коммерческая структура, которая на своем автопарке хранила транспортные средства. Всего было повреждено почти 50 транспортных средств за этот "прилет". Работает следственно-оперативная группа, собирается доказательная база", - проинформировал он.

Труш отметил, что были проведены соответствующие комиссии ТЭБ и ЧС в Тернопольском районе при Тернопольской военной районной администрации и в Тернополе. Создан состав комиссии, которая будет определять убытки, нанесенные страной агрессором.

Напомним

Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко 13 мая сообщил, что в Тернополе есть попадание в промзону.

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