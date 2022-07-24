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Удар рф по порту Одеси: в ООН спростували коментар "джерела" для The New York Times

Удар рф по порту Одеси: в ООН спростували коментар "джерела" для The New York Times

Київ • УНН

 • 151915 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. В ООН спростували коментар неназваного джерела для газети The New York Times про ракетний удар рф по порту Одеси. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Раніше

Газета The New York Times писала, що, за словами одного з вищих посадовців ООН, росія своїм ракетним ударом по порту Одеси "технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

Цитата

"М'яко кажучи нас така позиція здивувала. По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових", – повідомив Ніколенко.

Він додав, що МЗС одразу звернулися до керівництва ООН за роз‘ясненнями. Сьогодні отримали запевнення, що неофіційний коментар неназваного джерела для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації.

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